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Видеофакт: банду грабителей, промышлявших в Кишиневе, вывели на чистую воду

© Flickr/ ndlon
Происшествия
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Банду грабителей, промышлявших на Рышкановке и Ботанике, задержала полиция.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В Кишиневе задержали членов ОПГ, занимавшихся кражами и ограблениями.

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© Flickr/ 18percentgrey
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По обнародованным в понедельник данным Кишиневского управление полиции, в начале марта 2018 года в обменную кассу на Ботанике ворвался мужчина с пистолетом. Заставив кассира отдать ему всю выручку, он скрылся.

Через несколько дней предполагаемый налетчик был задержан. Ему — 22 года, но он уже "отметился" в совершении многих преступлений, считают органы следствия.

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Помещенный под 30-дневный арест молодой мужчина предоставил сведения, благодаря которым удалось задержать его возможного сообщника — 23-летнего субъекта, ранее уже судимого за незаконное присвоение чужого имущества. Вместе с ним "повязали" женщину, которая, как считают в полиции, вычисляла будущих жертв и передавала сведения грабителям.

Следствию стало известно, что все трое ограбили 64-летнюю женщину, отняв у нее драгоценности и деньги на общую сумму 113 тысяч леев. Затем они обчистили квартиру женщины 46 лет, украв у нее ценности на сумму 24,6 тысячи леев. Обе кражи были совершены на Рышкановке в период с января по март 2018 года.

Часть украденного полицейские нашли.

Подозреваемым, если суд признает их вину, грозит до 10 лет тюрьмы.

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Теги:
грабители, кражи, воры, воровство, тюрьма, ограбление, задержание, приговор, квартиры, суд, Кишинев
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