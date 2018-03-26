Криминальный Кишинев: в день - по три десятка преступлений

В полиции рассказали, сколько преступлений ежедневно совершают в молдавской столице – самом криминальном городе страны.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. В течение семи дней в муниципии Кишинев произошли почти две сотни преступлений. Об этом в понедельник на заседании муниципальных служб заявил заместитель начальника столичной полиции Силвиу Мушук.

"На прошлой неделе на территории муниципия Кишинев зарегистрированы 189 преступлений. Из них удалось раскрыть 135. Также раскрыли другие 20 преступлений, зарегистрированных ранее", — сказал Мушук.

О каких именно нарушениях закона идет речь, он не уточнил. Но, согласно статистике, чаще всего совершаются кражи. Они составляют в среднем треть от общего числа преступлений.

Кроме того, правоохранители поймали с поличным 18 человек и еще шесть тех, кто находился в розыске.

Также в течение прошлой недели зарегистрировано 21 серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате 22 человека пострадали и 1 погиб.

"Вчера днем в Трушенах сбили подростка, который скончался в больнице скорой помощи. По данному факту открыто уголовное дело. Водителю грозит от 3 до 7 лет тюремного заключения и лишение прав на срок до 4 лет. Сейчас он помещен под 72-часовой арест", — сказал Мушук.

Как уточнил Мушук, с начала года в авариях, произошедших в молдавской столице и ее пригородах, пострадали 18 детей.

А еще на прошлой неделе полиция составила 889 протоколов о правонарушениях. Из них 134 — по статье 181 "Нарушение правил обеспечения чистоты в городских и сельских населенных пунктах" Кодекса о правонарушениях. Она предусматривает штраф для физических лиц в размере 18-36 условных единиц, для юрлиц – 60-180 у.е.