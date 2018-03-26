Кишинев: автохамы наши и зарубежные

Кишинев - это ежедневная "азбука" из примеров того, как поступать никогда нельзя, считают многие пользователи соцсетей.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. С помощью общественного движения СтопХам в Молдове корреспонденту Sputnik удалось собрать новую подборку фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о водителях, которые не уважают других автовладельцев и пешеходов.

Сначала немного смежных тем. Вот как кладут асфальт в дождь на перекрестке улиц Тигина и Варлаам. Выдержит ли он следующие осадки?

А вот один из тех подземных переходов, который так долго обещают отремонтировать, и даже сняли специально для этих целей ворота. Правда, ворота, по словам их владельца, так и не вернули.

Замечательный пример умения парковаться на пешеходном переходе — Московский проспект.

Вот где вероятные участники состоявшегося в воскресенье в Кишиневе митинга за присоединение Молдовы к Румынии оставили свой автобус — перекресток улиц 31 Августа и Сфатул цэрий.