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проседание асфальта ямы

Видеофакт: в Кишиневе асфальт укладывают прямо в воду

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Происшествия
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В соцсетях появилась запись, на которой видно, как рабочие кладут асфальт с заполненную талой водой и грязью прореху в дорожном покрытии.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. По щиколотку в воде стоят рабочие, укладывающие асфальт, — такую картину запечатлел в Кишиневе один из пользователей соцсети Facebook.

Обвал асфальта на улице в Кишиневе
© Sputnik/ Владимир Полушатов
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Вместо того, чтобы уложить "заплатку" на прохудившемся асфальте, когда снег окончательно растает, и на дорогах будет сухо, рабочие, отважно засучив рукава, вычерпывают из ямы воду лопатами, — много ли они ее сумеют вычерпать?! — и кладут в "дырку" асфальт.

В Кишиневе машина провалилась под асфальт >>>

Горожане, видевшие это, возмущены. По их мнению, эта трудбригада абсолютно не знакома с нормами и правилами своего ремесла.

Выдержит ли этот свежий асфальт испытание временем — вопрос открытый.

Судя по видео, действие происходит близ Центрального рынка, на перекрестке улиц Армянской и Варлаама.


И.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду отреагировала в Facebook на эти посты.

"Я уже распорядилась прекратить подобные "работы". Годами вопросы с ямами в асфальте решали подобным образом. Да, приведенный здесь пример работ — это срочное вмешательство, чтобы разобраться с проблемным участком. Но и с учетом форс-мажора качество оставляет желать лучшего", — написала Раду.

Она сообщила, что нынешние погодные условия не позволяют проводить подобные работы в принципе. Раду подчеркнула, что на следующей неделе начнут действовать фабрики по производству асфальта, и городские службы приступят к основательному ремонту дорожного покрытия.

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Теги:
асфальт, снег, дождь, вода, дорога, Кишинев
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