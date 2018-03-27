В аэропорту таксисты берут заказ, но увозят других пассажиров

Некоторые таксисты, работающие в Кишиневе, видимо, не понимают, в чем именно заключается их профессиональное предназначение.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Истории, происходящие в Кишиневе с клиентами некоторых служб такси, могли бы показаться забавными, если бы не причиняли пассажирам столько неудобств.

Вот, например, пользовательница Facebook Дарья Михайлова описала произошедший с ней в Кишиневском аэропорту инцидент, связанный с услугами работающей там службы такси. Увы, несмотря на старания работников столичной аэрогавани сделать прилет пассажиров максимально удобным, на выходе из терминала кое-кого периодически ждет неприятный сюрприз, не зависящий от служб аэропорта.

"Прилетаем мы в пять утра, получаем багаж и сразу идем к терминалу, заказываем такси, выходим довольные на улицу, ищем водителя, нашли машину и стоим 10 минут около нее закрытой. Холодно, минут 10", — пишет женщина.

Есть ли в Кишиневе среди таксистов наркоманы: что ответила полиция >>>

По ее словам, не дождавшись водителя, пришлось вернуться в зал прилета, чтобы не околеть на морозе.

"Спрашиваем, где водитель, а нам отвечают, что его нет, он ушел", — добавляет Дарья.

Она также привела еще одну историю из своей жизни, когда, прилетев в Кишинев, она заказала такси и взяла квитанцию за оплату проезда. "Подошел водитель, взял наш талончик и еще какую-то пассажирку. Идем мы вместе к машине, водитель сажает ту пассажирку и уезжает прямо перед нашим носом", — сообщила женщина.