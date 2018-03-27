Хакеры, вывод денег и Европол: какое отношение к этому имеет Молдова

Молдавская полиция раскрыла информацию о том, каким образом граждане республики участвовали в выводе денег из банкоматов, а также в кибератаках на финансовые учреждения.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Картина как из остросюжетного детектива: хакеры, которые "вскрывают" банкоматы и финучреждения, незаконные операции с деньгами, Европол и сотрудники правоохранительных органов сразу из нескольких стран мира, которые пытаются вычислить и поймать неуловимых haker-moldova-policijahaker-moldova-policijaов…

© Fotolia/ Lukas Gojda Хакер из Молдовы задержан в Лондоне за крупный взлом

Казалось бы, какое отношение к этому имеет Молдова? Самое непосредственное. Оказывается, несколько граждан нашей страны входят в международную преступную группировку, специализирующуюся на выводе денег из банкоматов, а также кибератаках на финансовые учреждения.

Как сообщили в пресс-службе полиции Генерального инспектората полиции МВД республики, 26 марта в испанском городе Аликанте местные правоохранительные органы задержали лидера этой преступной группировки. Сделать это удалось благодаря комплексной операции сотрудников центра по борьбе с информационными преступлениями молдавского Национального инспектората расследований вместе с коллегами из Румынии, Белоруссии и Тайваня при поддержке Европола.

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По данным правоохранительных органов, "с 2013 года преступная группировка, в которую входят и граждане Республики Молдова, совершила хакерскую атаку на несколько финансовых учреждений в 40 странах, используя вредоносные программы под названием Carbanak и Cobalt".

"Изначально преступная группировка разработала malwar (программа, защищающая от вредоносного ПО — ред.) под названием "Anunak", который касается финансовых переводов и сетей банкоматов в финансовых учреждениях", — отметили в полиции.

Там отметили, что затем malwar улучшили до более сложной версии, которая использовалась Carbanak. Ее эксплуатировали до 2016 года, после чего появилась программа Cobalt, которая позволяла осуществлять контроль банкоматов дистанционно и снимать денежные средства без карточки. Как выглядела преступная схема можно посмотреть здесь.