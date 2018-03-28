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Подпольный бизнес, или как можно потерять 25 миллионов евро

© Фото: pixabay.com
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Правоохранители рассказали о схеме, воплощенной в жизнь гражданами нескольких стран. Ущерб от их действий превысил 25 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Молдовы, Польши и Украины задержали в общей сложности 12 членов международных преступных группировок, которые занималась подпольным производством и распространением табачной продукции.

"Сегодня были проведены обыски, и по возвращении в Молдову задержан один из членов группировки. Общий ущерб от деятельности задержанных превышает 25 миллионов евро", — сказал на пресс-конференции замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Виталие Бусуйок. 

Задержанный
© Photo: Public relations center of Federal Security Service
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В свою очередь глава Национального инспектората расследований Ион Якимов сообщил, что расследование продолжалось с весны 2017 года и прошло в три этапа, в том числе обмен информации с правоохранительными органами Польши и Украины.

"Весной 2017 года была получена информация, что граждане Молдовы, Украины и Польши сформировали преступную группировку, которая занималась вербовкой ряда граждан Молдовы с определенным образованием, знаниями и опытом работы в табачной отрасли. По большей части это были бывшие сотрудники молдавской табачной фабрики", — сказал Якимов.

Он подчеркнул, что в ходе расследования выяснилось, что злоумышленники открыли на Украине и в Польше подпольные фабрики по производству и упаковке табачной продукции.

В итоге еще летом 2017 года после обмена информацией между молдавскими и украинскими правоохранителями, полиция Украины обнаружила подпольную табачную фабрику в Черновцах, которую выдавали за мастерскую по ремонту. Тогда же провели обыски, нашли 50 коробок сигарет и 1,5 тонны необработанного табака. В итоге задержали двух граждан Украины и одного гражданина Молдовы.

После, по словам Якимова, нашли еще одну подпольную фабрику по производству сигарет. Она находилась в польском Влоцлавеке, где нашли 2 тонны табака и сигареты примерно на миллион евро.

Глава Национального инспектората расследований подчеркнул, что при обысках кроме промышленного оборудования для производства табачной продукции нашли наркотики и оружие — две гранаты "Ф1", три револьвера калибра 22 мм, пистолет калибра 9 мм, 50 патронов калибра 9 мм, 188 патронов калибра 22 мм, два глушителя, два бронежилета и ножи.

"По полученным данным, преступные группировки, нацеленные на организацию работы подпольных фабрик по производству табачной продукции, часто прибегают к разделу зон влияния, рынков сбыта. У нас есть данные о разбойных нападениях, которые организуют одни по отношению к другим", — сказал Якимов. 

Сигареты
© Sputnik/ Руслан Кривобок
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Он уточнил, что всего в Польше задержали 8 человек – по три гражданина Украины и Молдовы и по одному гражданину Грузии и Польши. Операцию провели 13 марта.

Всего по итогам следственных мероприятий не территории трех государств задержали 12 человек, в том числе женщину. Возраст подозреваемых – от 23 лет до 41 года. 

Поскольку задержания проводились на территории разных стран, судить нарушителей будут в соответствии с местным законодательством. Однако минимальное наказание во всех случаях не может быть меньше 3 лет лишения свободы. 

Также правоохранители сообщили, что деятельность подпольных фабрик тщательно скрывали. Некоторых работников возили туда с завязанными глазами. Кроме того, места нахождения точек производства периодически меняли с учетом рынков сбыта продукции — Скандинавские страны, Франция, Великобритания и другие страны ЕС.

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Теги:
подпольная фабрика, табачная продукция, преступная группировка, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел, Национальный инспекторат расследований, Ион Якимов, Виталие Бусуйок, Польша, Молдова, Украина, Преступление, закон и правосудие
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