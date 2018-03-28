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Автомобильное движение, Кишинев

Уличные бойцы в Кишиневе: поехал по "встречке" и нарвался на драку

© Sputnik/ Очевидец
Происшествия
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Утро в Кишиневе началось с безобразной драки на улице Зелинского, там не на шутку вцепились друг в друга водители.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Этот поединок засняли на видео случайные прохожие, сообщает Sputnik.md. Видеозапись пользователи тут же разместили в социальных сетях, а затем к делу подключилась пресса. В итоге оба бойца получили свои пять минут славы, а кишиневцы – повод для разговоров, возмущений и даже… смеха. 

Драка началась, когда один из водителей решил объехать пробку по улице с односторонним движением, причем навстречу транспортному потоку. Пока неясно, что стало причиной такого маневра, — вульгарная наглость в стиле "Мне же надо!" или растерянность неопытного шофера.

Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото
© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
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Во встречном потоке нарушитель правил застрял и перекрыл путь всем, кто ехал по проезжей части. Злились все, но один из водителей пришел в ярость и выскочил из машины, чтобы самостоятельно, без дорожной полиции, преподать виновному урок.

Получилась драка, некрасивая, как все уличные бои, с нецензурной руганью и ударами по лицу. Настоящее развлечение для зевак, про которых придумана поговорка: "Вам не подраться, мне не посмотреть".

Популярность сослужила плохую службу драчунам. В управлении полиции Кишинева уже сообщили, что занялись этим инцидентом.

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Теги:
уличное движение, пробки, драка, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
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