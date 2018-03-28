Сообщение о бомбе в поликлинике Кишинева оказалось ложным

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Информация о заложенном в поликлинике на Чеканах взрывном устройстве не подтвердилась. Об этом сообщили в управлении полиции Кишинева.

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В 15.40 на единый экстренный номер "112" поступил звонок с сообщением о заложенной в поликлинике №10 бомбе. На место происшествия прибыли полицейские и саперы, которые эвакуировали всех пациентов и персонал медучреждения. Зону оцепили и начали проверку.

"В результате проверки никаких подозрительных объектов правоохранительные органы не обнаружили. Сообщение оказалось ложным. В настоящее время предпринимаются меры по идентификации человека, который совершил звонок", — сказано в сообщении полиции.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий наказывается штрафом в 550-850 условных единиц, 180-240 часами общественно-полезных работ или лишением свободы на срок до 2 лет.