Спецоперация СИБа: токсичное вещество ввезли в Молдову

Сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы, а также прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам обнаружили в Бельцах склад, где хранились килограммы ртути.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Килограммы ртути стоимостью в миллионы леев ввезли в Молдову контрабандой для продажи: силовики раскрыли преступную схему.

"Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ), а также прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам зарегистрировали деятельность преступной группировки, которая занималась незаконной продажей химических веществ, в том числе ядовитых (ртуть), в особо крупных размерах. Их ввозили на территорию страны контрабандой", — сообщили в пресс-службе СИБ.

По информации ведомства, химические вещества хранились на складском помещении в Бельцах. Товар предназначался для продажи различным лицам.

"В результате обысков обнаружены и изъяты нелегально хранившиеся химические вещества, 20 килограммов ртути, стоимостью более 10 миллионов леев", — сообщили в СИБ.

По данным источника, задержаны двое членов преступной группировки. Речь идет о жителях Молдовы в возрасте 60-64 лет.

Согласно действующему законодательству, виновным в незаконном обороте токсичных веществ и контрабанде в особо крупных размерах грозит от трех до десяти лет тюрьмы. Следствие продолжается.