Пенсионерку избили в Кишиневе у всех на виду: что рассказала жертва

Ударили и вырвали из рук сумку со всеми ценностями: двое молодых людей напали на пожилую женщину в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В Инспекторате кишиневского сектора Ботаника сообщили, что в начале марта на 63-летнюю жительницу столицы напали двое молодых людей. Выхватив у жертвы сумку, в которой находились деньги, ценные вещи и документы, они сбежали.

"Третьего марта по дороге на работу в 06.30 утра на улице Сармизегетуза на меня напал незнакомый человек. Ударив, он вырвал сумку и убежал. Я сразу обратилась в Инспекторат полиции сектора Ботаника", — рассказала пострадавшая.

По ее словам, сумку удалось найти буквально в течение нескольких часов, однако в ней не оказалось планшета и кошелька.

"Спустя несколько дней, 6 марта, в полиции мне сообщили, что задержаны два человека, которые украли мою сумку. Очень благодарна сотрудникам полиции за раскрытие преступления по горячим следам", — добавила женщина.

Как отметили в правоохранительных органах, по данному факту задержаны двое уроженцев района Резина. Одному из них 20 лет, а другому — 21 год. Они признали свою вину.

"Шел с приятелем по улице Сармизегетуза. Впереди шла женщина в возрасте, и друг решил вырвать у нее сумку", — заявил на допросе один из задержанных.