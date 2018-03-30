Держитесь за карманы: в ночных клубах Кишинева орудует вор

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Ходить в ночные клубы Кишинева становится крайне опасно. Там можно не только познакомиться с опасными субъектами, но и стать их жертвой.

Человек, который изображен на видеозаписи, подозревается в совершении кражи в одном из ночных клубов в столичном секторе Рышкановка. Инцидент произошел 11 февраля, подозреваемый взял сумку, принадлежащую 34-летнему жителю столицы, и покинул помещение, сообщает пресс-служба управления полиции муниципия Кишинэу.

По заявлению пострадавшего, в сумке находился кошелек с банковскими карточками и удостоверением личности. Убытки составляют 6240 леев.

Возбуждено уголовное дело о краже, в рамках которого начаты специальные следственные и судебные действия. Если человек на видео будет признан виновным, ему грозит штраф в размере 32 000 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

Управление полиции столичного сектора Рышкань обращается к тем, кто узнал изображенного на видеозаписи человека, сообщить полиции по телефонам: 069676136 или 902.