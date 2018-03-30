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Офис либеральной партии

Побоище у стен офиса Либеральной партии в Кишиневе

© Facebook / Сергей Басюк-Брынзей
Происшествия
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В центре Кишинева неадекватный мужчина затеял драку сразу с несколькими автомобилями.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik, Нику Гончар. Инцидент, произошедший в Кишиневе и снятый на видео, поверг в шок не только очевидцев, но и пользователей интернета.

Виктор Мокану
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На записи видно, как мужчина наносит лопатой удары по двум автомобилям, припаркованным на улице Николая Йорги, близ офиса Либеральной партии. Средних лет гражданин ведет себя крайне неадекватно, едва реагирует на окрики и вопросы окружающих. Лопатой он выбивает стекла автомобилей, и его с трудом успевают отвадить от других машин, находящихся неподалеку.

Либерал спит — служба идет >>>

В начале ролика можно заметить, что два автомобиля, по которым были нанесены удары, уже имеют повреждения, судя по всему, столкнувшись друг с другом.

Позже подходит полицейский, агрессора обступают люди, спрашивают, почему он совершил столь… радикальный поступок. Тот, в свою очередь, пытается что-то объяснить, повторяя фразу "Я живу тяжело".

Возможно, это — один из доведенных до отчаяния жителей Молдовы, который, не понимая, что происходит с его страной, просто не в силах спокойно переносить лишения. Видимо, в автомобилях этот человек увидел воплощение своих несчастий и социального неравенства в целом. Но, к слову сказать, спасибо и на этом — ведь агрессор мог направить свою злость и на людей.

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Теги:
лопата, мужчина, автомобили, либералы, Кишинев
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