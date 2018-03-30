Побоище у стен офиса Либеральной партии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik, Нику Гончар. Инцидент, произошедший в Кишиневе и снятый на видео, поверг в шок не только очевидцев, но и пользователей интернета.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мокану: молдаван 25 лет обманывали с реформами и либерализмом

На записи видно, как мужчина наносит лопатой удары по двум автомобилям, припаркованным на улице Николая Йорги, близ офиса Либеральной партии. Средних лет гражданин ведет себя крайне неадекватно, едва реагирует на окрики и вопросы окружающих. Лопатой он выбивает стекла автомобилей, и его с трудом успевают отвадить от других машин, находящихся неподалеку.

Либерал спит — служба идет >>>

В начале ролика можно заметить, что два автомобиля, по которым были нанесены удары, уже имеют повреждения, судя по всему, столкнувшись друг с другом.

Позже подходит полицейский, агрессора обступают люди, спрашивают, почему он совершил столь… радикальный поступок. Тот, в свою очередь, пытается что-то объяснить, повторяя фразу "Я живу тяжело".

Возможно, это — один из доведенных до отчаяния жителей Молдовы, который, не понимая, что происходит с его страной, просто не в силах спокойно переносить лишения. Видимо, в автомобилях этот человек увидел воплощение своих несчастий и социального неравенства в целом. Но, к слову сказать, спасибо и на этом — ведь агрессор мог направить свою злость и на людей.