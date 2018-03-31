Публичные дома старого Кишинева

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik, Сергей Цуркану. Кишинев — город южный и, возможно, поэтому легкомысленный. Грань между законными и незаконными развлечениями в южных городах всегда очень тонка — такова она и у нас, как бы к этому не относиться. Интересно другое — исторические архивы и дореволюционные газеты хранят память о фривольных развлечениях в нынешней молдавской столице.
Энтузиасты и исследователи истории родного города нашли свидетельства полицмейстера Кишинева А. К. Ханжонкова о том, что в конце XIX и начале XX веков на так называемой Яковлевской площадке располагались публичные дома.
Пользуясь формальной логикой можно понять, что Яковлевская площадка располагалась на одноименной улице, которая с начала XX века стала называться Петропавловской. Сейчас это улица носит имя Александра Фадеевича Хыждеу, и недалеко от улицы Г.Кошбук она образует небольшой и малоизвестный скверик — по мнению многих исследователей, именно он был той самой Яковлевской площадкой. Вот нынешняя улица Кошбук на старинной карте.
Жизнь кишиневских публичных домов была порой не только интересна, но и скандальна, о чем свидетельствуют газетные заметки того времени.
(в отчетном году было выделено 120 р.). Осмотр выполнял городской врач.
Судя по имеющимся материалам, Кишинев действительно был "веселым" городом. Остался ли он таким и сейчас? Решать вам, дорогие читатели, свое мнение можете оставлять в комментариях к этой статье.
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