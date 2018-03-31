Видеофакт: эффектное задержание наркодилера с заламыванием рук

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Мужчина 63 лет был задержан по подозрению в распространении наркотиков в особо крупных размерах.

Задержанный — житель села Фынтыница Дрокиевского района. Его "повязали" аккурат в момент продажи товара — марихуаны весом 2,6 килограмма. Мужчина продавал наркотики прямо в центре села.

У дилера нашли при себе 1,68 тысячи леев и два мобильных телефона. А при обыске у него дома были обнаружены полкило семян марихуаны и жидкость, изготовленная на основе конопли, объемом три литра.

Виновным в подобных преступлениях грозит до семи лет тюрьмы.