Адвокат или террорист: как в Кишиневе минируют суды

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Кишиневский адвокат 43 лет стал подозреваемым в деле о ложном сообщении о заложенной бомбе в здании суда сектора Центр. 26 марта этого года адвокат должен был участвовать в судебном процессе в качестве защитника.
Как сообщает Управление столичной полиции звонок о заложенной бомбе поступил с одноразовой SIM-карты, с телефона мужчины.
Адвокат не отрицает, что SIM-карта действительно принадлежит ему, но при этом отрицает, что совершил звонок о бомбе.
Он настаивает, что телефон исчез из его автомобиля при неизвестных обстоятельствах.
О пропаже телефона адвокат в полицию не сообщал.