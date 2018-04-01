Катастрофа в Кишиневе: что уничтожила зима

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Полный негодования пост в соцсетях появился недавно — кишиневец возмущается тем, что реконструкция проспекта Штефан чел Маре, осуществленная под руководством экс-мэра Дорина Киртоакэ, была проведена крайне некачественно.

В доказательство своего месседжа мужчина приводит фотографию фрагмента дорожного полотна рядом с решеткой для сточных вод. При взгляде на снимок можно понять, что возмущения эти — не напрасны.

Конечно, можно было бы сказать, что эта фотография изображает не центральный проспект Кишинева, а какое-то другое место. Однако недавно Sputnik провел свой экспертный анализ ситуации, и вот что получилось >>>