Тройная авария в Кишиневе и герои Максима Горького

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

"Безумству храбрых поем мы славу!" А храбры в нашем городе не только те, кто, будучи за рулем пытается проскочить, например, между желтым и зеленым светом светофора или же между троллейбусом и двойной сплошной полосой. Храбры и те, кто садится в общественный транспорт — мало ли что может произойти в заполненном автомобилями Кишиневе с его узкими подчас дорогами.

© Sputnik / Miroslav Rotari Видеофакт: только случай уберег пешехода от ДТП в Кишиневе

В центре Кишинева произошло кошмарное ДТП с участием трех авто >>>

Не только храбр наш человек, но и терпелив. Вот, например, ситуация. Маршрутка везет пассажиров на Старую почту. Кто-то спешит домой кто-то в гости, кто-то хочет попасть на кладбище имени св. Лазаря, чтобы посетить могилы родных и близких. И вот внезапно перед перекрестком улиц Студенческой и Каля Орхеюлуй — огромный затор. Оказалось, авария, причем, необычная — с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и мотоцикла. Человеческих жертв, к счастью, не было, сами авто, судя по всему, тоже не очень пострадали.

Пока участники ДТП ждали полицию, другие водители, выстроившиеся за ними, тихо поругиваясь, пытались объехать героев печальной участи и их транспортные средства. Одним пришлось "заруливать" на встречную полосу, другим — на обочину дороги, примыкающую к лесополосе.

Кто в этой аварии оказался самым "храбрым", история умалчивает. Однако храбрых блюстителей порядка в роли регулировщиков движения, ставшего из-за ДТП ее более опасным, на момент произведения видеосъемки замечено не было.