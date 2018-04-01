Загадочная смерть трех человек произошла во Флорештах

Первое сообщение о гибели мужчины и двух женщин появилось на страничке полиции в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Во Флорештах при загадочных обстоятельствах погибла хозяйка квартиры и ее гости — мужчина и женщина. Информация об этом инциденте появилась в воскресенье на официальной страничке республиканской полиции в соцсетех.

Тела обнаружила соседка погибшей. Ее насторожило, что соседская дверь в не была заперта. Решив выяснить в чем дело, женщина увидела страшную картину и вызывала полицию.

Полиция сообщает, что версия отравления угарным газом отклонена, так как утечки газа не было зафиксировано в квартире. Возможно, хозяйка и ее гости отравились алкоголем или едой.