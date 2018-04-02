В Молдове шок: детей насиловали и снимали на видео

Семь детей стали жертвами сексуального насилия - половые акты с их участием сутенеры снимали на видео и распространяли в интернете.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Целых 12 терабайт порнографических фотографий и видеоматериалов с участием детей были обнаружены при обысках на дому у подозреваемых в сутенерстве, сексуальном насилии над несовершеннолетними и распространении материалов непристойного содержания.

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По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, обнародованным в воскресенье, раскрыто шесть новых случаев сексуальной эксплуатации детей. Было проведено 16 обысков в домах подозреваемых. Та нашли устройства для хранения фото- и видеофайлов, на которые записаны сцены сексуального насилия над детьми — всего свыше тысячи единиц информации.

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С участием специалистов Международного центра по защите и продвижению прав женщин "La Strada" сотрудники полиции побеседовали с семью детьми, которые, по данным следствия, стали жертвами насилия.

Сообщается, что в Молдове была остановлена деятельность шести веб-сайтов, через которые распространялись материалы из категории детской порнографии.

Подозреваемые находятся на свободе на время проведения следствия.