Кредо Алины Зоти – паркуюсь, как хочу

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik, Нику Гончар. Закон в нашей стране, равно как и в любом другом государстве, писан для всех. Но сначала нужно изучить его, чтобы затем соблюдать.
Видимо, некоторые из тех, кто эти законы пишет, читать их не удосуживаются. Так это или нет, решать вам, а мы расскажем историю о том, как представитель депутатского корпуса Молдовы пошел против закона, правда, как говорится, в лайтс-варианте.
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Все началось с того, что руководитель общественного движения СтопХам в Молдове Александр Чолак увидел принадлежащий депутату-либералу Алине Зоте автомобиль, припаркованный против правил в Кишиневе. Авто находилось на тротуаре близ комплекса зданий Управления электротранспорта.
Чолак снял этот факт на видео и вызвал полицию. Сотрудники Национального инспектората по патрулированию прибыли на место и сфотографировали автомобиль. По логике вещей, Зоте грозит штраф.
Напомним, что ранее она уже попадала в поле зрения стопхамовцев — предыдущий инцидент произошел на улице Космонавтов >>>