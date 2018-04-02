Кредо Алины Зоти – паркуюсь, как хочу

Депутат парламента от Либеральной партии паркуется не по правилам, чем вызывает гнев горожан.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik, Нику Гончар. Закон в нашей стране, равно как и в любом другом государстве, писан для всех. Но сначала нужно изучить его, чтобы затем соблюдать.

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Видимо, некоторые из тех, кто эти законы пишет, читать их не удосуживаются. Так это или нет, решать вам, а мы расскажем историю о том, как представитель депутатского корпуса Молдовы пошел против закона, правда, как говорится, в лайтс-варианте.

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Все началось с того, что руководитель общественного движения СтопХам в Молдове Александр Чолак увидел принадлежащий депутату-либералу Алине Зоте автомобиль, припаркованный против правил в Кишиневе. Авто находилось на тротуаре близ комплекса зданий Управления электротранспорта.

Чолак снял этот факт на видео и вызвал полицию. Сотрудники Национального инспектората по патрулированию прибыли на место и сфотографировали автомобиль. По логике вещей, Зоте грозит штраф.

Напомним, что ранее она уже попадала в поле зрения стопхамовцев — предыдущий инцидент произошел на улице Космонавтов >>>