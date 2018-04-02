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Специалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото

Видеофакт: в Молдове учитель приторговывал наркотиками и хранил оружие

© Sputnik/ Виталий Аньков
Происшествия
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Группа молодых людей, в том числе преподаватель физкультуры, занимались незаконным оборотом марихуаны и амфетаминов.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Члены преступной группировки, распространявшей наркотики по Молдове, задержаны в Унгенах.

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По обнародованным в понедельник данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, задержанным от 20 до 32 лет. Пятеро подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за хулиганство, кражи и хранение наркотиков.

Один из предполагаемых дилеров, кстати, — учитель физвоспитания в лицее Унгенского района. Дома у него найдены хранимые без разрешения четыре единицы огнестрельного оружия и патроны. Наркотики, конечно же, у подозреваемых тоже нашли. Речь идет о марихуане, которую подозреваемые, как считают в полиции, продавали по 150 леев за грамм, и об амфетамине, который сбывали по 600 леев за грамм. Амфетамин, кстати, ввозился в Молдову из-за рубежа.

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Общая стоимость обнаруженных наркотиков — около 250 тысяч леев.

Если суд докажет вину подозреваемых, им грозит до трех лет тюрьмы за незаконное хранение оружия и до 15 лет за хранение наркотиков.

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Теги:
учитель физкультуры, наркодилеры, дилеры, наркобизнес, амфетамин, марихуана, тюрьма, наркотики, задержание, полиция, приговор, суд, Унгенский район
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