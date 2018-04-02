Не тюрьма, а курорт – алкоголь и казино в Липканах

Алкоголь, игральные карты, а также фишки для покера и мобильные телефоны - все это в ассортименте нашли у заключенных Липканской тюрьмы.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Прокуратура Бричанского района возбудила в понедельник уголовное дело по факту незаконной передачи запрещенных предметов заключенным тюрьмы №2 в Липканах.

Все радости жизни

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Молдовы, в ходе обысков, проведенных в середине марта, в камерах этой тюрьмы найдены 34 мобильных телефона, 10 сим-карт, 15 аккумуляторов, 41 портативное зарядное устройство, а также 47 литров алкогольных напитков, 16 наборов игральных карт, 103 лея банкнотами, два Wi-Fi модема, 490 фишек для покера, 50 литров сырья для изготовления самогона и семь пакетов с наркотиками.

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Прокуроры не исключают вовлеченность сотрудников пенитенциара в процесс передачи этих радостей жизни. За эти действия закон предусматривает штраф до 850 условных единиц или до трех лет тюрьмы с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Не первый случай

Ранее двое человек уже были осуждены за подобные действия, имевшие место именно в Липканской тюрьме. Одного субъекта за передачу заключенным наркотиков и мобильников осудили на два года и два месяца лишения свободы.

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Во втором случае женщина заплатила 25 тысяч леев штрафа за то, что осенью 2017 года пыталась передать заключенному мобильный телефон и наркотики, спрятанные в хлебобулочное изделие.

Липканы знамениты не только этим

Также в суд передано дело о том, что один из заключенных начал вести себя неадекватно, и, когда охранник потребовал успокоиться, — ударил его кулаком в лицо. За подобные преступления, по закону, полагается до пяти лет тюрьмы. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.