21:19 02 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Алкоголь

Не тюрьма, а курорт – алкоголь и казино в Липканах

© Sputnik/ Алексей Куденко
Происшествия
Получить короткую ссылку
290 0 0

Алкоголь, игральные карты, а также фишки для покера и мобильные телефоны - все это в ассортименте нашли у заключенных Липканской тюрьмы.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Прокуратура Бричанского района возбудила в понедельник уголовное дело по факту незаконной передачи запрещенных предметов заключенным тюрьмы №2 в Липканах.

Бывшие узники иракской тюрьмы Абу-Грейб рассказали о пытках заключенных военными США
© Ruptly.
Бывшие узники иракской тюрьмы Абу-Грейб рассказали о пытках

Все радости жизни

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Молдовы, в ходе обысков, проведенных в середине марта, в камерах этой тюрьмы найдены 34 мобильных телефона, 10 сим-карт, 15 аккумуляторов, 41 портативное зарядное устройство, а также 47 литров алкогольных напитков, 16 наборов игральных карт, 103 лея банкнотами, два Wi-Fi модема, 490 фишек для покера, 50 литров сырья для изготовления самогона и семь пакетов с наркотиками.

Видео: карточный долг едва не привел к смерти заключенного в Молдове >>>

Прокуроры не исключают вовлеченность сотрудников пенитенциара в процесс передачи этих радостей жизни. За эти действия закон предусматривает штраф до 850 условных единиц или до трех лет тюрьмы с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Взрыв в Кишиневе
© Sputnik/
Или в тюрьму, или смерть: что заставило кишиневца взять в руки взрывчатку

Не первый случай

Ранее двое человек уже были осуждены за подобные действия, имевшие место именно в Липканской тюрьме. Одного субъекта за передачу заключенным наркотиков и мобильников осудили на два года и два месяца лишения свободы.

В Молдове заключенный продал виртуальное авто за реальные деньги >>>

Во втором случае женщина заплатила 25 тысяч леев штрафа за то, что осенью 2017 года пыталась передать заключенному мобильный телефон и наркотики, спрятанные в хлебобулочное изделие.

Липканы знамениты не только этим

Также в суд передано дело о том, что один из заключенных начал вести себя неадекватно, и, когда охранник потребовал успокоиться, — ударил его кулаком в лицо. За подобные преступления, по закону, полагается до пяти лет тюрьмы. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

По теме

Молдавская рулетка: что произошло с казино в Кишиневе
Ставки понижены: молдавские чиновники попались в нелегальном казино
Почему в самой бедной стране Европы процветают казино
Кишинев прощается с казино: силовики оцепили входы и выходы
Теги:
фишки, покер, заключенные, камеры, карты, нападение, алкоголь, тюрьма, наркотики, казино, обыски, приговор, прокуратура, суд, Липканы
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Елена Бачинская
    Защита слова

    Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    С консульским визитом

    Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.

  • Владимир Маслов
    Вашингтонский обком

    Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.

  • Выставка Caspian Oil & Gas, фото из архива
    Дни нефтяника

    Компании более чем из 15 стран примут участие в 25-й Международной выставке Caspian Oil & Gas, где представят самые современные технологии нефтедобычи.

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

  • Тамара Калеева
    Форбс-мажор

    Президент международного фонда защиты свободы слова назвала обыски в редакциях Ratel.kz и Forbes Kazakhstan нарушением Конституции Казахстана.

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

  • Елена Бачинская
    Защита слова

    Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    С консульским визитом

    Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония вручения премии Ника
Лучшие фото: триумф "Аритмии" и память об ушедших легендах
Испытание в Казахстане ракеты российской системы ПРО
В Казахстане прошли успешные испытания российской системы ПРО
Винный экспорт Молдовы
Винный экспорт Молдовы: цифры и факты

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться