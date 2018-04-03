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Общественный транспорт

В Кишиневе маршрутчик поставил под угрозу жизнь ребенка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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В соцсетях рассказали о том, как водитель маршрутки без объяснения причин выгнал пассажиров из салона посреди моста.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В соцсетях появилось сообщение о том, как в Кишиневе водитель маршрутного такси подверг опасности жизни пассажиров своего транспортного средства, в том числе, как минимум, — жизнь одного ребенка.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мнение: люди еще долго будут мучиться в салонах кишиневских маршруток

Как написала в Facebook, в "Кишиневской группе взаимопомощи", пользователь под ником Olga Kennelly‎, инцидент произошел на улице Измаильской, на мосту.

"Водитель маршрутки без объяснений выгнал всех пассажиров посередине моста, в том числе и нашего ребенка. Это не поломка и не экстренный случай, он ехал дальше пустой. Ребенок еле добрался домой, дорогу там на кругу переходить очень сложно, светофор не переключался с красного", — написала женщина.

По ее словам, она обратилась через viber в полицию, где, прочитав изложенную женщиной историю, обещали разобраться в ситуации.

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Теги:
мост, ребенок, водитель, маршрутка, опасность, дорога, Кишинев
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