В Кишиневе маршрутчик поставил под угрозу жизнь ребенка

В соцсетях рассказали о том, как водитель маршрутки без объяснения причин выгнал пассажиров из салона посреди моста.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В соцсетях появилось сообщение о том, как в Кишиневе водитель маршрутного такси подверг опасности жизни пассажиров своего транспортного средства, в том числе, как минимум, — жизнь одного ребенка.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение: люди еще долго будут мучиться в салонах кишиневских маршруток

Как написала в Facebook, в "Кишиневской группе взаимопомощи", пользователь под ником Olga Kennelly‎, инцидент произошел на улице Измаильской, на мосту.

"Водитель маршрутки без объяснений выгнал всех пассажиров посередине моста, в том числе и нашего ребенка. Это не поломка и не экстренный случай, он ехал дальше пустой. Ребенок еле добрался домой, дорогу там на кругу переходить очень сложно, светофор не переключался с красного", — написала женщина.

По ее словам, она обратилась через viber в полицию, где, прочитав изложенную женщиной историю, обещали разобраться в ситуации.