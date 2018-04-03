Обыски в Молдове: врачи попали под следствие за взяточничество

Пятеро врачей и медсестра стали фигурантами уголовных дел, открытых по факту пассивной коррупции.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели обыски у медперсонала медучреждения Чадыр-Лунги по делу о коррупции.

Как сообщили во вторник в пресс-службе НАЦ, речь идет о расследовании случаев выдачи медицинских справок таксистам, которые на самом деле не проходили обследование. Под подозрение попали пятеро врачей и медсестра.

© Sputnik / Miroslav Rotari Глава Минздрава Молдовы откровенно рассказала о коррупции среди врачей

По данным следствия, именно медсестра договаривалась с медиками, которые за определенную плату выдавали справки водителям такси и тем, кто претендовал на получение водительских прав.

Женщину 2 апреля поймали с поличным при получении денег у очередного пациента. Ему справка о прохождении медобследования была необходима, чтобы продлить действие прав для дальнейшей транспортировки пассажиров.

Кроме того, обыски прошли в кабинетах у пяти врачей, которых подозревают в получении 500-550 леев за каждую выданную без проведения обследований справку. Подозреваемых доставили в НАЦ на допрос, но после задерживать не стали.

На медиков открыли уголовные дела по факту пассивной коррупции и извлечения выгоды из влияния.

Прокуроры не исключают, что в данном деле могут быть замешаны и другие лица. Расследование продолжается.