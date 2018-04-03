Пожар и густой дым в одном из лицеев Кишинева: подробности инцидента

Утро вторника в лицее Милеску Спэтару, расположенном в столичном секторе Рышкановка, началось с пожара: очаг возгорания, по предварительным данным, находился на кухне.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Пожар в кишиневском лицее имени Милеску Спэтару произошел утром во вторник. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

"Инцидент произошел сегодня утром. По предварительной информации, загорелась плита на кухне лицея. Из-за этого по зданию распространился дым. В результате случившегося никто не пострадал. Помощь спасателей не понадобилась. Огонь локализовали и потушили своими силами", — сказала Пушкашу.

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По ее словам, руководство лицея все равно пригласило пожарных для выяснения причин, как могло произойти возгорание. В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию об эвакуации.

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Как сообщается в соцсетях, в связи с произошедшим инцидентом некоторые родители решили забрать детей с сегодняшних занятий.