В Кишиневе пропадают девушки — бесследно исчезла 16-летняя молдаванка

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В Кишиневе пропала 16-летняя девушка. Как сообщает столичное управление полиции, 23 марта старший брат несовершеннолетней — 33-летний столичный житель сообщил о пропаже сестры.

"Он рассказал, что девушка вышла из дома в означенный мартовский день и просто исчезла из поля зрения родных и близких. До сих пор о ней ничего не известно. Мобилизованы все сотрудники подразделения полиции, инициировано спецрасследование и поиски девушки в местах предполагаемого или возможного ее местонахождения", — отметили в полиции.

Приметы пропавшей девушки: возраст — 16 лет, рост — 1,60 метра, среднее телосложение, карие глаза, темные волосы. Была одета в черную болоневую куртку.

Полиция просит граждан, у которых есть какие-то данные о пропавшей девушке, сообщить информацию по номерам телефонов: 902 / 112 / 069159045.

На прошлой неделе инспекторат полиции также опубликовал информацию о другой пропавшей в Кишиневе 16-летней девушке.