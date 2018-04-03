Герой погорел на героине: бывший полицейский оказался главой ОПГ

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Бывший следователь Инспектората полиции столичного сектора Чеканы и восемь его сообщников признаны обвиняемыми в торговле героином.
По обнародованным во вторник данным прокуратуры, именно бывший полицейский создал эту преступную группировку. Но "недолго музыка играла" – ОПГ действовала лишь с августа по октябрь 2016 года, реализовав около 400 граммов "зелья". Правда, и этот объем считается чрезвычайно большим.
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Шесть из восьми членов группировки уже признали свою вину.
Их осудили на сроки от семи до 10 лет тюрьмы. А предполагаемый главарь банды сядет на 13 лет и лишится права в течение пяти лет занимать определенные должности.