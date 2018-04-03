СМИ: известный молдавский режиссер пережил клиническую смерть

Николай Гибу попал в реанимацию с инсультом, а несколькими днями позже врачи вытащили его из комы после сердечного приступа.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Известный молдавский, российский и советский кинорежиссер и сценарист Николай Гибу попал в Больницу скорой помощи Кишинева с сердечным приступом, сообщают местные СМИ.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Sputnik Молдова отметили 80-летие режиссера Николая Гибу

К счастью, кризис миновал, и Николай Трофимович идет на поправку. Около 10 дней назад Гибу перенес инсульт, попал в реанимацию. Сообщается, что режиссер уже шел на поправку, но несколько дней назад он пережил клиническую смерть из-за сердечного приступа.

Николаю Гибу 81 год. Он продолжает работать в сфере кино — пишет сценарии к фильмам.

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Первый большой фильм Николая Гибу — "Девчонка с буксира", который он снял в 1965 году в качестве сорежиссера и сценариста. В фильме Гибу "Корень жизни" впервые снялись вместе Клара Лучко и Михай Волонтир. Этот актерский дуэт завоевал впоследствии общесоюзную популярность, сыграв главные роли в телесериале "Цыган". Кстати, Гибу снял и последний фильм этой творческой пары — "Виновата ли я".

Николай Гибу — создатель 12 игровых кинокартин и около 30 документальных. Увы, но некоторые его фильмы, как например "Нерв" с Олегом Янковским и Викторией Федоровой, до сих пор по неизвестным причинам лежат на полке.

Николай Гибу — частый гость пресс-конференций и радиопередач Sputnik Молдова, один из любимых собеседников корреспондентов агентства. Вся редакция Sputnik желает Николаю Трофимовичу скорейшего выздоровления!