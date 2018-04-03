Таксист на высокой скорости влетел в троллейбус - погибла женщина

Водитель проигнорировал красный свет, что привело к смерти его пассажирки и заведению уголовного дела.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. На скамье подсудимых оказался таксист, чьи действия на дороге привели к гибели человека.

© Sputnik / Miroslav Rotari В центре Кишинева произошло кошмарное ДТП с участием трех авто

По обнародованным во вторник данным пресс-службы генеральной прокуратуры, трагедия произошла в последний день февраля на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Сергея Лазо.

Таксист в тот момент вез женщину на заднем сидении автомобиля. Он проигнорировал красный свет светофора и на скорости врезался в троллейбус, который двигался по правилам дорожного движения.

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В результате столкновения женщина погибла, а водитель был в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Если мужчину признают виновным, ему грозит до семи лет тюрьмы и лишение водительских прав на срок до четырех лет.