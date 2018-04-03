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Специалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото

Силовики пресекли канал поставки наркотиков из Молдовы в Россию

© Sputnik/ Виталий Аньков
Происшествия
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Груз марихуаны пытался вывезти из страны житель Дрокии, но вместо заграничного вояжа получил поездку в тюрьму.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Подозреваемый был задержан оперативной группой на таможне, после того как специально обученная собака сделала стойку на его автомобиль. В машине жителя Дрокии обнаружили 3 килограмма 129 граммов марихуаны.

Специалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото
© Sputnik/ Виталий Аньков
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Нелегальный товар был профессионально подготовлен к транспортировке — разделен на десять пакетов по 300 граммов, которые были спрятаны в тайниках в багажнике и крыльях автомобиля. Пакеты были упакованы с соблюдением технологий, принятых у наркоторговцев — завернуты в фольгу и опрысканы веществом, которое должно было отбить нюх у полицейских собак.

Согласно оперативной информации, груз был предназначен для транспортировки в Россию, где преступники рассчитывали выручить за него более 60 000 евро.

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Подозреваемый арестован на 30 суток, правоохранительные структуры продолжают расследование с целью установления всех обстоятельств преступления. Все участники преступной группы, если их вина будет доказана, рискуют лишиться свободы на срок до 10 лет. 


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Теги:
наркоторговля, марихуана, таможня, арест, Молдова, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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