Силовики пресекли канал поставки наркотиков из Молдовы в Россию

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Подозреваемый был задержан оперативной группой на таможне, после того как специально обученная собака сделала стойку на его автомобиль. В машине жителя Дрокии обнаружили 3 килограмма 129 граммов марихуаны.

© Sputnik/ Виталий Аньков Видеофакт: в Молдове учитель приторговывал наркотиками и хранил оружие

Нелегальный товар был профессионально подготовлен к транспортировке — разделен на десять пакетов по 300 граммов, которые были спрятаны в тайниках в багажнике и крыльях автомобиля. Пакеты были упакованы с соблюдением технологий, принятых у наркоторговцев — завернуты в фольгу и опрысканы веществом, которое должно было отбить нюх у полицейских собак.

Согласно оперативной информации, груз был предназначен для транспортировки в Россию, где преступники рассчитывали выручить за него более 60 000 евро.

Граждан Молдовы задержали с наркотиками в Чехии и России>>>

Подозреваемый арестован на 30 суток, правоохранительные структуры продолжают расследование с целью установления всех обстоятельств преступления. Все участники преступной группы, если их вина будет доказана, рискуют лишиться свободы на срок до 10 лет.



