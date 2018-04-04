Авто-скандал в Кишиневе: водитель плюнул на стекло и удрал

Один из участников инцидента решил рассказать на камеру, почему на кругу у Центральной типографии один автомобиль блокировал движение другого.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В социальных сетях активно обсуждают инцидент, произошедший в понедельник в Кишиневе, на проезжей части кругового автодвижения у здания Центральной типографии.

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Тогда видеорегистратор запечатлел внезапно остановившиеся два автомобиля. Из одной машины вышли двое молодых людей и, подойдя к другому авто, пытались поговорить с его водителем, который даже не открыл окно. Все произошедшее длилось несколько секунд, после чего машины разъехались.

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Руководитель общественного движения СтопХам Александр Чолак опубликовал видеозапись встречи с одним из участников этого случая. Им оказался известный в стране кикбоксер Дмитрий Сырбу. Молодой человек рассказал о том, что все началось с происшествия на улице Петриканской. Они с товарищем ехали в автомобиле через узкий участок дороги, где две полосы продолжаются лишь одной. В этом месте навстречу двигался белый "Мерседес". Его водитель стал знаками показывать, чтобы его пропустили. По правилам дорожного движения его могли и не пропускать. Но молодые люди решили пойти тому навстречу. После этого водитель "Мерседеса" поравнялся с теми, кто дал ему дорогу, открыл окно и плюнул на стекло машины.

Будучи возмущены таким поведением, Дмитрий и его товарищ устремились вслед за обидчиком, решив выяснить, почему он так поступил. Но, как понятно из видеозаписи, их попытки не увенчались успехом.

"Да, мы поступили некрасиво, но я хочу, чтобы люди знали мотивы нашего поведения и уже сами сделали выводы", — заключил Дмитрий Сырбу.