07:44 04 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Мигалка на полицейском автомобиле

Авто-скандал в Кишиневе: водитель плюнул на стекло и удрал

© Sputnik/ Сергей Гунеев
Происшествия
Получить короткую ссылку
101 0 0

Один из участников инцидента решил рассказать на камеру, почему на кругу у Центральной типографии один автомобиль блокировал движение другого.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В социальных сетях активно обсуждают инцидент, произошедший в понедельник в Кишиневе, на проезжей части кругового автодвижения у здания Центральной типографии.

рейд стоп-хам reid stop-ham
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Эксперимент СтопХам: тротуары Кишинева против инвалидных колясок
13

Тогда видеорегистратор запечатлел внезапно остановившиеся два автомобиля. Из одной машины вышли двое молодых людей и, подойдя к другому авто, пытались поговорить с его водителем, который даже не открыл окно. Все произошедшее длилось несколько секунд, после чего машины разъехались.

Рейд "СтопХам" показал, что инвалидам не место на тротуарах Кишинева >>>

Руководитель общественного движения СтопХам Александр Чолак опубликовал видеозапись встречи с одним из участников этого случая. Им оказался известный в стране кикбоксер Дмитрий Сырбу. Молодой человек рассказал о том, что все началось с происшествия на улице Петриканской. Они с товарищем ехали в автомобиле через узкий участок дороги, где две полосы продолжаются лишь одной. В этом месте навстречу двигался белый "Мерседес". Его водитель стал знаками показывать, чтобы его пропустили. По правилам дорожного движения его могли и не пропускать. Но молодые люди решили пойти тому навстречу. После этого водитель "Мерседеса" поравнялся с теми, кто дал ему дорогу, открыл окно и плюнул на стекло машины.

Будучи возмущены таким поведением, Дмитрий и его товарищ устремились вслед за обидчиком, решив выяснить, почему он так поступил. Но, как понятно из видеозаписи, их попытки не увенчались успехом.

"Да, мы поступили некрасиво, но я хочу, чтобы люди знали мотивы нашего поведения и уже сами сделали выводы", — заключил Дмитрий Сырбу.

По теме

Кредо Алины Зоти – паркуюсь, как хочу
Авто-хамы в Кишиневе плодятся с катастрофической скоростью
Водитель в Кишиневе поплатился за хамскую езду
Топ-3 примеров хамского поведения на дорогах Кишинева
Теги:
плевок, скандал, автомобиль, дорога, Дмитрий Сырбу, Александр Чолак, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пограничники на границе Китая. Архивное фото
    Граница на замке

    Китай временно закрывает границу с Кыргызстаном. Ограничение вводится по инициативе Пекина на время Праздника чистого света в Поднебесной.

  • Афганские талибы, архивное фото
    Тучи над границей

    На севере Афганистана, в том числе на границе с Таджикистаном, ведется активная вербовка бойцов талибана и местных жителей в отряды ИГ.

  • Линия электропередач (ЛЭП)
    Да будет свет!

    Таджикистан начал экспортировать электроэнергию со своей подстанции Регар в Узбекистан после девятилетнего перерыва.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Церемония вручения премии Ника
Лучшие фото: триумф "Аритмии" и память об ушедших легендах
Последствия взрыва в ресторане Burger King в Ереване
Последствия взрыва в закусочной Burger King в Ереване
Винный экспорт Молдовы
Винный экспорт Молдовы: цифры и факты

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться