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Полиция, архивное фото

Mercedes сбил велосипедиста в Кишиневе: водитель "отделался" обещаниями?

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Происшествия
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Автомобилист пообещал выплатить сбитому им велосипедисту материальную компенсацию.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Водитель автомобиля марки Mercedes, который сбил велосипедиста, обещал пострадавшему материальную компенсацию. Инцидент произошел в Кишиневе во вторник. Информация об этом появилась в соцсетях.

Пострадавший надеется на порядочность водителя. Тот сбил велосипедиста, обещал компенсировать материальный ущерб.

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Как написал сам пострадавший в соцсетях, Андрей Харитонов, утром он ехал на работу на велосипеде, и неожиданно был сбит автомобилем марки Mercedes.

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"Отделался испугом и легкими повреждениями — порвал куртку, испортил обувь и по мелочи на велосипеде. Договорились, что водитель выплатит 1050 леев компенсации, когда получит зарплату. Очень надеюсь на его порядочность!", — написал Андрей.

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Теги:
велосипед, водитель, ДТП, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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