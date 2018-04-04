Видеофакт: Молдова в апреле – не страна, а марихуановый рай

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Тридцать дней предварительного ареста получил житель Дрокии за незаконное распространение наркотиков в особо крупных размерах.

По обнародованным в среду данным Таможенной службы, подозреваемого "повязали" первого апреля после того, как в его автомобиле нашли более трех килограммов марихуаны.

Груз был расфасован в 10 пакетов и спрятан в багажнике авто. Общая стоимость "зелья" — более 60 тысяч евро.

За подобные преступления суд может приговорить к заключению сроком до 10 лет.

А в Кишиневе, на Рышкановке, задержали трех субъектов в возрасте от 21 года до 37 лет. Их подозревают в торговле наркотиками растительного происхождения. Все они ранее были судимы за аналогичные преступления, сообщили в среду в пресс-службе столичного Управления полиции.