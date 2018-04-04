Сто тысяч леев из воздуха – что творится на Центральном рынке Кишинева

Немалый штраф заплатят продавцы Центрального рынка Кишинева за реализацию товара без документов о его происхождении.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. После того, как в профильные службы Кишинева стали приходить жалобы о некачественных товарах, продаваемых на Центральном рынке, правоохранительные органы решили устроить проверку.

© Sputnik/ Alexey Malgavko Полторы тонны сомнительной рыбы "уплыли" с прилавков Центрального рынка

По данным столичного Управления полиции, на восьми прилавках найдены фрукты без документов о происхождении. Товар хранили в неподобающих условиях. Речь идет примерно о двух тоннах цитрусовых и 30 килограммах сухофруктов.

Ведь было: Центральный рынок Кишинева 100 лет назад — чисто, аккуратно >>>

Общая стоимость незаконно сбываемого товара — около 110 тысяч леев.

Штраф за подобные правонарушения достигает 4,5 тысячи леев.