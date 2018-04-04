Центр Кишинева рушится камень за камнем - под угрозой сотни жизней

Кишиневцы сообщают в соцсетях о том, что их дома в любой момент могут рухнуть, похоронив под собой жильцов.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Тревожные сообщения о состоянии своих жилищ оставляют кишиневцы в социальных сетях и не менее тревожные послания направляют на адрес редакций СМИ.

Как написала в Facebook его пользовательница Ольга Березовская, всем жильцам дома №60 на улице 31 Августа угрожает серьезная опасность. Практически каждый день в несущих стенах этого старинного здании появляются новые трещины.

"Во всех помещениях, в том числе и квартирах, где проживают семьи с детьми, страшно находиться. Есть реальная угроза жизни, если не говорить только о материальных потерях. Каждый день люди ложатся спать в страхе за свою жизнь и жизнь детей, так как появляются все новые трещины. По ночам также слышен скрип и скрежет несущих опор!", — написала Березовская.

Причина этих злоключений проста — на расстоянии вытянутой руки от этого дома возвели другое здание. Его строительство продолжается и, как считают жильцы, негативно влияет на состояние их родного строения.

По словам автора поста, жильцы написали жалобы в строительную инспекцию, прокуратуру и Национальный антикоррупционный центр.

Недалеко от этого дома, на крыше здания, стоящего на перекрестке проспекта Штефан чел Маре и улицы Армянской, в любой момент могут обрушиться остатки каменных перил. Но территория под этим местом не огорожена, и работы по нейтрализации угрозы также не проведены.

Корреспонденты Sputnik будут разбираться в ситуации.