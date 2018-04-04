Кульбиты такси в Кишиневе: водитель чудом остался жив

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Два автомобиля в среду вечером столкнулись в столичном секторе Ботаника. От удара одно из них, предположительно такси, перевернулось.

Место ДТП на проспекте Дачия pic.twitter.com/PZWiBSN0Ja — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 4 апреля 2018 г.

​Инцидент произошел на перекрестке бульваров Дачия и Траян. На место происшествия прибыли врачи скорой, так как помощь потребовалась водителю автомобиля Dacia. Как рассказал корреспонденту Sputnik Михаил Сырбу, водитель такси, виновного должно установить следствие, но он настаивает на своей правоте.

Находившийся за рулем BMW Николай уверен, что именно он двигался по правилам дорожного движения.

Оба водителя надеются, что записи камер видеонаблюдения докажут их невиновность. На месте происшествия работает полиция.

У обоих водителей обычная страховка.

К счастью, госпитализация никому не потребовалась.