23:31 04 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Авария в Кишиневе

Кульбиты такси в Кишиневе: водитель чудом остался жив

© Sputnik/
Происшествия
Получить короткую ссылку
181 0 0

В столичном секторе Ботаника произошла серьезная авария - водители рассказали подробности инцидента.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Два автомобиля в среду вечером столкнулись в столичном секторе Ботаника. От удара одно из них, предположительно такси, перевернулось.

​Инцидент произошел на перекрестке бульваров Дачия и Траян. На место происшествия прибыли врачи скорой, так как помощь потребовалась водителю автомобиля Dacia. Как рассказал корреспонденту Sputnik Михаил Сырбу, водитель такси, виновного должно установить следствие, но он настаивает на своей правоте.

Находившийся за рулем BMW Николай уверен, что именно он двигался по правилам дорожного движения.

Оба водителя надеются, что записи камер видеонаблюдения докажут их невиновность. На месте происшествия работает полиция.

У обоих водителей обычная страховка.

К счастью, госпитализация никому не потребовалась.

  • Авария в Кишиневе
    Авария в Кишиневе
    © Sputnik/
  • Водитель, пострадавший в ДТП
    Водитель, пострадавший в ДТП
    © Sputnik/
1 / 2
© Sputnik/
Авария в Кишиневе

 

 

Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
    Магнит для аудитории

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила Совет Латвии по СМИ за привлечение аудитории к Sputnik.

  • Здание правительства Литвы
    Опасный капитал

    Бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс назвал заработанный в России капитал угрозой для безопасности литовской политики.

  • Тотальный диктант
    К диктанту готовы

    Началась регистрация участников всемирной образовательной акции "Тотальный диктант" – в Таллинне его впервые напишут на нескольких площадках.

  • СИЗО, архивное фото
    Дело о шпионаже

    Почему заседание по делу задержанного на Украине по подозрению в шпионаже белоруса Юрия Политики перенесено на 5 апреля?

  • Пресс-конференция депутатов фракции Альянс патриотов Грузии
    Едем, ждите!

    Представители оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" планируют очередную поездку в Москву после Пасхи. Какова цель визита?

  • Отдых туристов в Абхазии
    Обмелевший турпоток

    Министр туризма Автандил Гарцкия подвел итоги туристического сезона в 2017 году, который оказался неудачным в сравнении с предыдущими сезонами.

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Будьте здоровы!

    Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией о страховании россиян, постоянно проживающих в республике.

  • Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
    Магнит для аудитории

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила Совет Латвии по СМИ за привлечение аудитории к Sputnik.

  • Здание правительства Литвы
    Опасный капитал

    Бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс назвал заработанный в России капитал угрозой для безопасности литовской политики.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Концерт Александра Розенбаума в Кишиневе
Откровения Розенбаума в Кишиневе: чем музыкант потряс публику
Эрдоган увел у Путина девушку на церемонии фотографирования
Эрдоган увел у Путина девушку на фотосессии
Винный экспорт Молдовы
Винный экспорт Молдовы: цифры и факты

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться