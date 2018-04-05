Жертва горошка: в супермаркете на голову женщине рухнули консервы

Администрация магазина признала факт халатности персонала и готова покрыть пострадавшей расходы на медицинские услуги, исходя из поставленного врачами диагноза.

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. В Кишиневе, на Ботанике, женщина пострадала в результате халатности работников супермаркета — на посетительницу магазина рухнуло множество консервных банок с верхних полок.

© Sputnik/ Maksim Blinov Что подсовывают покупателям в кишиневских магазинах и супермаркетах

Пострадавшую доставили в больницу.

Женщина рассказала журналистам о том, что она подошла к полке, хотела взять с нее товар, но в этот момент другие банки полетели вниз, ей на голову и спину.

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Врачи скорой помощи, прибывшие на место происшествия, констатировали ушибы мягких тканей головы.

Однако представители супермаркета не увидели в произошедшем ничего серьезного и заявили, что с полки упала лишь одна банка горошка.

Несмотря на это администрация супермаркета заверяет, что магазин готов покрыть пострадавшей расходы на медицинские услуги, исходя из поставленного врачами диагноза.