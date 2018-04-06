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Светофор на перекрестке у здания мэрии Кишинева

Когда в Кишиневе ломается светофор: прохожий заменил регулировщика

© Sputnik/ Николай Костыркин
Происшествия
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Когда на одном из перекрестков Кишинева сломался светофор, молодой человек решил не допустить аварий и встал на проезжей части вместо штатного регулировщика.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. В Кишиневе мужчина, возможно, уберег десятки автомобилей от аварий, принявшись регулировать движение до приезда патрульных.

Как сообщил в соцсетях пользователь Игорь Галбен, вечером на перекрестке проспекта Дачия и улицы Куза-Водэ несколько часов не работал светофор. Причины поломки никому не были известны.

"На перекрестке создалась огромная пробка, и какой-то парень, "по-гражданке", которому хотелось бы пожать руку, взял ситуацию под контроль. Он занял пост регулировщика и профессионально справлялся с потоком машин. Все участники дорожного движения слушались его беспрекословно. Из многих проезжавших машин раздавались возгласы благодарности. Один из водителей даже дал спецжилет", — написал Галбен.

По его словам, позже подъехал патруль дорожной полиции и занял свое законное место.

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Теги:
автодвижение, перекресток, светофор, автомобили, авария, Кишинев
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