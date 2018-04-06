Фиаско координатора: сотрудник МВД обокрал Молдову, Румынию и США

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. На скамье подсудимых оказался глава управления оперативной связи технологическо-информационной службы Министерства внутренних дел Молдовы. Дело, по которому мужчина проходит обвиняемым, завершила Антикоррупционная прокуратура.
Сотрудника МВД, который был координатором проекта Cross Border Infrastructure (Приграничная инфраструктура) совместной оперативной программы Молдовы, Румынии и США, обвиняют в том, что он незаконно распределял выделенные средства, забирая деньги со специального счета МВД на основе поддельных документов.
В период с февраля 2014 года по март 2015-ого обвиняемый, по данным следствия, получил от бухгалтера МВД более 100 тысяч леев на транспортные расходы, размещение участников проекта и т.д.
Чтобы официально зафиксировать эти расходы, мужчина предоставлял бухгалтеру поддельные бланки и другие документы.
Фиктивные документы были выписаны и на расходы для семи подчиненных обвиняемого. На эти "нужды" сотрудник МВД взял около 54 тысяч леев.
Подсудимому грозит штраф до 57,5 тысяч леев или до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет. Также он рискует заплатить более 30 тысяч леев за судебные издержки.