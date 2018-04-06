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Фиаско координатора: сотрудник МВД обокрал Молдову, Румынию и США

© Мvdlnr
Происшествия
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Более 150 тысяч леев присвоил сотрудник внутренних дел, отвечавший за молдо-румыно-американский проект.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. На скамье подсудимых оказался глава управления оперативной связи технологическо-информационной службы Министерства внутренних дел Молдовы. Дело, по которому мужчина проходит обвиняемым, завершила Антикоррупционная прокуратура.

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Сотрудника МВД, который был координатором проекта Cross Border Infrastructure (Приграничная инфраструктура) совместной оперативной программы Молдовы, Румынии и США, обвиняют в том, что он незаконно распределял выделенные средства, забирая деньги со специального счета МВД на основе поддельных документов.

В период с февраля 2014 года по март 2015-ого обвиняемый, по данным следствия, получил от бухгалтера МВД более 100 тысяч леев на транспортные расходы, размещение участников проекта и т.д.

Чтобы официально зафиксировать эти расходы, мужчина предоставлял бухгалтеру поддельные бланки и другие документы.

Фиктивные документы были выписаны и на расходы для семи подчиненных обвиняемого. На эти "нужды" сотрудник МВД взял около 54 тысяч леев.

Подсудимому грозит штраф до 57,5 тысяч леев или до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет. Также он рискует заплатить более 30 тысяч леев за судебные издержки.

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Теги:
приговор, деньги, суд, МВД, Преступление, закон и правосудие
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