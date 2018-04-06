Страшная история: как гинеколог из Кишинева искалечила молодую мать

Как врачебная ошибка главы отделения хирургической гинекологии Центра матери и ребенка в Кишиневе привела к удалению жизненно важного органа женщины.

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Вопиющий случай произошел в Центре матери и ребенка в Кишиневе: глава отделения хирургической гинекологии рискует получить три года тюрьмы за халатность.

"Прокуроры завершили расследование и передали в суд уголовное дело на врача, которая обвиняется в нарушении по халатности правил и методов оказания медицинской помощи, что нанесло серьезный вред здоровью пациентки 1984 года рождения", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

По данным следствия, 27 января 2012 года служба Aviasan доставила в Центр матери и ребенка жительницу района Теленешты с диагнозом внутрибрюшное кровотечение.

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За день до этого она родила в районной больнице. Там же ей провели несколько хирургических операций. По данным прокуроров, на второй день после того, как женщину положили в Центр матери и ребенка, глава отделения хирургической гинекологии прооперировала пациентку, чтобы остановить кровотечение, однако повредила мочеточник, что спровоцировало гидронефроз. Не поставив правильный диагноз и не назначив соответствующее лечение, врач выписала пациентку через несколько дней.

"В ходе проведенного обследования в Республиканской клинической больнице врачи диагностировали, что правая почка женщины нефункциональна и это произошло из-за халатности врачей Центра матери и ребенка", — отмечено в сообщении прокуратуры.

По мнению специалистов РКБ, эти ошибки привели к анатомической потери жизненно важного органа. Операция по удалению правой почки стала жизненно необходимой для пациентки. Эксперты отметили, что такого вмешательства можно было бы избежать, если бы женщине своевременно поставили правильный диагноз.

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Пока глава отделения хирургической гинекологии не имеет права покидать страну. Помимо тюремного срока ей грозит и лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 2-5 лет.

По данным Генеральной прокуратуры, на протяжении 2017 года прокуроры возбудили 63 уголовных дела по факту врачебных ошибок, в то время как в 2016-ом году 49 случаев.