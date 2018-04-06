Около 200 человек уволили с Телерадио-Молдова в канун 60-летия ТВ

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik, Николай Костыркин. К 60-летию молдавского телевидения руководство Телерадио-Молдова приготовило своим сотрудникам сюрприз. Правда, далеко не все его оценили. По крайней мере, для тех 199 человек, которых уволили с главной телерадиокомпании страны, эта неожиданность уж точно не стала приятной. Некоторых из данного списка работников затем взяли обратно, но уже лишь на полставки или на еще менее выгодных, "оптимизированных" условиях.

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Причина увольнения проста — пенсионный возраст. В Молдове благодаря новой редакции Трудового кодекса действует положение, согласно которому работодатель может избавиться от работника, когда тот вышел на пенсию.

Если бы нечто подобное происходило в другой стране, более развитой экономически, то никаких вопросов не возникло бы. У всех нас давно стали притчей во языцех рассказы о том, как бывшие наши соотечественники, поселившись на Западе, не могу наглядеться на счастливых пенсионеров, которые, проработав всю жизнь, сумели скопить средства, чтобы позволить себе едва ли не круглый год разъезжать по экзотическим курортам мира.

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Увы, но в Молдове практически каждому пенсионеру остается лишь мечтать о теплых странах, потому что объем пенсии позволят либо жить на нее, либо платить за коммунальные услуги. Окупить одновременно полноценное питание и жилье на одни лишь социальные выплаты в нашей стране нереально.

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Казалось бы, чем не угодили почти 200 человек, выброшенные на улицу в течение одного дня? А речь идет о самом цвете национального телевидения и радио — режиссерах, операторах, монтажерах, ведущих. Даже представители такой малознакомой широкой аудитории профессии, как водители-осветители, из числа уволенных — это те, чьему профессионализму их младшие коллеги могут только позавидовать.

— Хорошо, что вы не позвонили мне, когда объявили об увольнении. Я тогда весь день просто рыдала и была не в силах о чем-либо рассказывать, — говорит мне по телефону Светлана Потанина, режиссер высшей категории, которая тоже попала в жернова новых порядков. Сообщение об увольнении она получила не от руководства в кабинете, а от сотрудника — слова были брошены походя: "А что вы здесь делаете? Вы же уже здесь не работаете".

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Потанина — автор и соавтор десятков телепередач и художественно-публицистических фильмов. Ей и ее коллегам заказывали контент не только в Молдове, России и других бывших союзных республиках, но и в Германии, Вьетнаме, Бразилии, США. Выпускница Ленинградского института культуры, она почти всю свою профессиональную жизнь посвятила телевидению, долгое время была режиссером редакции национальных меньшинств, вместе с редактором Игорем Мироником готовила передачи цикла "Русский мир", которые многие из нас смотрят и любят.

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А в 2013 году у Потаниной и ее команды состоялось поистине значимое для профессиональной жизни событие — вручение премии "Тэффи". Да, это та самая первая "Тэффи", которую присудили представителям нашей страны. Такую же статуэтку получил год спустя еще один работник молдавского национального телевидения — режиссер высшей категории Анатолий Игнатенко.

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— Телевидение — это вся моя жизнь. Теперь же, как оказалось, не ценят не только работников с большим опытом и многолетним стажем, но и режиссеров телевидения как таковых. Ни одного представителя этой специальности больше нет на национальном ТВ. В руководстве сказали, что и без нас справятся. В то же время наша специальность ценится во всем мире — прогрессивные телеканалы, уверена, никогда не откажутся от режиссеров, — считает Потанина.

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Ее месячный оклад в последние годы составлял 2100 леев "чистыми". Кто из нас способен существовать на эти деньги, как говорится, без потерь?! Теперь нет и этого…

— Хорошо, что я не одна, а с мужем. Мы, конечно же, не пропадем. Я рада, что работала с замечательными людьми в разное, но во многом яркое время. Но вы себе даже представить не можете, насколько горько осознавать, что после стольких лет ежедневного вкладывания души и помыслов в дело развития нашего телевидения, мы теперь остались не у дел. И какой издевательский "рефрен" — увольнение в канун 60-летия молдавского ТВ! — восклицает Потанина, а потом вдруг добавляет, — Позвоните моему коллеге Толе Игнатенко, ему тоже есть, что рассказать. Он еще должен был после увольнения монтировать передачу. Представляете себе его состояние?!

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— Кадровая политика у нас на телевидении стала более, чем странной. Режиссеры не нужны, нужны только новости. Недавно по компании вышел приказ, согласно которому мы, работники старшего возраста, должны были дать письменное согласие на право нас уволить как лиц, вышедших на пенсию. Нас очень торопили с проставлением этих подписей. Я было подумал, что нас хотят просто перевести с бессрочного контракта на срочный, но теперь, как мы все увидели, цель была совершенно иная, — рассказывает Игнатенко, автор передач и художественно-публицистических фильмов, которых за 42 года его работы было создано немало.

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По его словам, никто не разбирался в том, какие у кого рабочие планы на ближайшую перспективу, кто какие передачи должен был подготовить. Игнатенко, например, намеревался вскоре сдать передачи к 60-летию национального телевидения. Но, видимо, тех, кто принимал решение о его судьбе и судьбе его уже бывших коллег, эти "мелочи" вряд ли интересовали.

— Мнение нашего профсоюза и его вышестоящих органов игнорируется, хотя налицо — дискриминация людей по возрастному признаку. Кроме того, по закону, об увольнении должны предупреждать, как минимум за месяц, чего, как вы понимаете, сделано не было, — отмечает Игнатенко.

Теперь, замечает он, режиссер телевидения, по мнению руководящих органов, — балласт, который лишь действует на нервы журналисту.

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— Давайте я вам расскажу, что такое режиссер телевидения. Во-первых, принципы работы у нас, у театральных и кинорежиссеров одни и те же. Мы делаем всю передачу от первого до последнего кадра. Пишем сценарий, применяем те же принципы монтажа. Нас учили всему этому не один год. Где сегодня так готовят в Молдове тележурналистов? Нигде. Посмотрите, какие передачи, документальные фильмы стали делать в последнее время, например, в России. Большая часть этого продукта подготовлена очень хорошо, причем, это касается не одного, а многих федеральных каналов. Это потому, что там последнее слово в решении творческих задач остается за режиссерами. У нас же, в Молдове, все иначе — что раньше, что сейчас. Я не говорю уже о том, что большинство работников национального ТВ и радио вкалывает круглые сутки за сущие гроши. И это — те, кто отдал любимой работе в среднем 20-25 лет своей жизни!

Когда материал готовился к публикации, и мы с коллегами обсуждали произошедшее на Телерадио-Молдова, в ходе разговора всплыла еще одна грань этой проблемы. Итак, допустим, что денег в бюджете компании нет, и требуется сокращение персонала. Но кто тогда будет обучать, наставлять своих более молодых коллег, передавать им свой годами, а то и десятилетиями накопленный опыт? Где ей быть, этой заветной и на практике необходимой преемственности поколений, если одно из этих поколений попросту стирается с палитры деятельности главной телерадиокомпании страны? Почему бы работников, достигших пенсионного возраста, не перевести с их прежних должностей, если эти специальности действительно не нужны сегодня на ТВ, — в статус наставников, оставив при этом на окладе? Ведь финансирование в таких случаях зачастую зависит от степени популярности контента. А о какой популярности может идти речь, если такое явление, как опыт, попросту упраздняется?

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Но на данный момент почти 200 человек остаются без работы, следовательно, частично или полностью без средств к существованию. Потому что пенсия в нашей стране — это, увы, не деньги, а, по большому счету, лишь циферки на бумажке, подтверждающей, что людям старшего поколения "как-то помогают". А национальное телевидение, в свою очередь, накануне 60-летия осталось без десятков первоклассных специалистов.