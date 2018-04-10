Кишинев: праздники прошли, проблемы остались

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Отдохнув три дня от дел насущных, жители Кишинева снова сталкиваются с теми проблемами, которые преследуют город уже много лет.

Вот лишь некоторые примеры этих ежедневных злоключений.

Таксист — главный! Водитель такси решил, что ему везде дорога, и "подрезал" другого автомобилиста. Что сказали друг другу эти водители, осталось за кадром в виду отсутствия оригинального звука на видеозаписи.

Канализационные решетки. Если легкомысленно отнестись даже к такой "мелочи", как канализационная решетка, кто-то другой может споткнуться и пораниться.

Парковка. На улице Александри гражданский активист столкнулся с возмущением двух мужчин и присоединившейся к ним позже женщины после того, как начал делать замечания по факту нарушений правил парковки автомобиля. К тому же, активист принялся снимать происходящее на видео. До драки, к счастью, дело не дошло, но все было близко к такому исходу.