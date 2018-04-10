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Гашиш,, архивное фото

Наркотики, тысячи евро и "Борман": какое отношение к этому имеет Молдова

© Sputnik/ Андрей Стенин
Происшествия
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Как молодой человек из Молдовы попал в преступную группировку "Борман", чем он занимался и за что ему грозит до 25 лет тюрьмы?

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. В лучших традициях фильмов о гангстерах, или какое отношение имеют молдаване к криминальной группировке со звучным названием "Borman" (Борман), к торговле наркотиками и к контрабанде валюты — и все это в особо крупных размерах. Детали рассказали в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

"Прокуратура завершила расследование и передала в суд материалы уголовного дела по факту вербовки лиц в преступную группировку. Речь также идет о создании денежных фондов по ее финансовой поддержке, незаконном обороте наркотиков и переводе через границу Молдовы незадекларированных денежных сумм в особо крупных размерах", — сообщили в ведомстве.

Специалист лаборатории по исследованию наркотических средств, архивное фото
© Sputnik/ Виталий Аньков
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По данным правоохранительных органов, 27-летний гражданин Молдовы занимался преступной деятельностью как на территории Молдовы, так и за ее пределами, выполняя указания лидера группировки. Следствие полагает, что вместе со своим отцом гражданин Молдовы выполнял роль организатора и вербовщика людей, которые должны были заниматься вывозом денег контрабандным путем из республики в Испанию, где покупался гашиш.

Как отметили прокуроры, при перевозке наркотики прятали в транспортных средствах и отправляли в Российскую Федерацию, где другие члены формирования складировали гашиш и фасовали его для продажи.

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"В результате с декабря 2013 по январь 2017 года гражданин Молдовы вместе с другими членами группировки купили и перевезли 96,5 килограмма гашиша, а также незаконно переправили через молдавскую границу 100 тысяч евро", — отметили в прокуратуре.

Согласно местному законодательству, обвиняемому грозит до 25 лет тюрьмы.

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Теги:
Борман, наркотики, прокуратура, Молдова
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