Кошмарная находка в молдавском лесу на Пасху: местные жители пришли в ужас

Двойное убийство в Страстную неделю: в Унгенском районе жестоко расправились с двумя юношами, их тела закопали в лесу.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Двое юношей убиты в Унгенском районе. По данным правоохранительных органов, тела 15-летнего подростка и его 17-летнего товарища обнаружили в день Пасхи в лесу у села Четырены, сообщает sputnik.md.

Само преступление, как отметили в полиции, совершено 3 апреля. По данным правоохранительных органов, жертвы отправились домой к одному из предполагаемых злоумышленников, где сначала завязалась драка, а потом произошло убийство. Тела юношей закопали в лесу.

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Следствие считает, что предполагаемые убийцы сбежали из страны.