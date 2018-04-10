Страшное ДТП на севере Молдовы: есть погибшие

Груды покореженного метала и двое погибших - таков итог аварии в Фалештском районе: фотографии с места ДТП шокируют.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Кошмарная авария произошла на севере Молдовы во вторник вечером. В результате ДТП погибли два человека, еще столько же пострадали.

"Инцидент произошел в 17.45 в селе Рэуцел Фалештского района", — сообщает паблик Accidente din Moldova.

Сообщается, что водитель мотоцикла не справился с управлением и на большой скорости въехал автобусную остановку, а затем — в автомобиль. В результате ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла, еще два человека, находившихся на остановке, получили травмы.