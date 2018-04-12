Третий раз за неделю: что грозит шутникам, "минирующим" школы и банки

Почему в Кишиневе участились анонимные звонки о бомбах, и как за это накажут - что говорит закон.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. В последнее время в Кишиневе участились ложные анонимные звонки о минировании объектов.

Только за последнюю неделю произошли три подобных случая. В полицию поступали сообщения о бомбе в здании суда столичного сектора Центр, минировании одного из банков по проспекту Штефана чел Маре и последний подобный звонок о бомбе поступил в Управление образования, молодежи и спорта на Ботанике в среду вечером.

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Правоохранительные органы реагировали моментально: на указанное место приезжали полицейские, саперы и кинологи. Граждан в спешке эвакуировали из зданий, но бомбу ни в одном из указанных злоумышленниками мест, к счастью, не нашли.

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Согласно статье 281 Уголовного кодекса Республики Молдова, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий наказывается штрафом в 550-850 условных единиц, 180-240 часами общественно-полезных работ или лишением свободы на срок до 2 лет.

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На одном из заседаний муниципальных служб замначальника Кишиневской полиции Силвиу Мушук рассказал о том, что одно ложное сообщение о минировании объектов в правоохранительные органы обходится примерно в 45 тысяч леев или 2,7 тысячи долларов.