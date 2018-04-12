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Пожар

Видеофакт: пламя сухой травы - пришла весна, начались пожары

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Более 500 гектаров сухой травы горело в Молдове с начала весны 2018 года.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. За сутки пожарные ликвидировали в Молдове 22 возгорания растительности на открытом воздухе.

Пожарник на месте ЧП
CC0 / Pixabay
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По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы, самые масштабные возгорания сухой растительности произошли в Унгенском, Страшенском, Сынжерейском, Шолданештском и Кагульском районах.

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Например, на окраине Унген горело более 10 гектаров территории, а в Страшенском районе — три гектара. Огонь охватил и два гектара полей близ Кагула.

Всего пожарные потушили огонь на 33 гектарах за минувшие сутки, а с начала весны сгорели уже более 500 гектаров сухой растительности.

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Теги:
сухая трава, пожарные, пожар, Молдова
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