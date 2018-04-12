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Врач в больнице, архивное фото

Не заплатил – не лечись: как работают некоторые врачи в Молдове

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Врачи-коррупционеры не перевелись в Молдове: пациенты пожаловались на главу отделения одной из районных больниц.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Глава одного из отделений районной больницы Криулян задержан по подозрению в получении денег за оказание медицинских услуг. Как сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ), мужчину задержали этим утром по подозрению в пассивной коррупции.

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"Установлено, что врач требовал и получил вознаграждение за оказание медпомощи незастрахованным пациентам или за ускорение этого процесса. В некоторых случаях речь шла и о тех, у кого был полис", — сообщили в пресс-службе НАЦ.

Исходя из заявлений пациентов, "взятки" выплачивались врачу лично или через посредников, а проверки показали, что деньги не отражены в бухгалтерской отчетности.

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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и в служебном кабинете подозреваемого. Врача задержали на 72 часа. Согласно местному законодательству, ему грозит до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

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Теги:
подозрение, врач, взятка, коррупция, Молдова
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