Артиллерийское орудие пробило кабину грузовика Национальной армии Молдовы

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло на одном из участков Балканского шоссе. В колонне грузовиков, которые следовали на войсковые учения, два водителя не сумели удержать дистанцию.

В результате ствол артиллерийского орудия пробил ветровое стекло следующего за ним армейского грузовика "ЗиЛ".

О пострадавших или о виновниках инцидента министерство обороны пока ничего не сообщает. Операторы "горячей линии" Минобороны узнали о происшествии от звонившего по телефону корреспондента Sputnik и даже получили от редакции агентства ссылку на фотографии ДТП в социальных сетях.

Как ранее информировало оборонное ведомство, 11-12 апреля в Молдове прошли общевойсковые учения, которые охватили все гарнизоны Национальной армии. В учениях были заняты около 400 офицеров и субофицеров из пехотных, артиллерийских, противовоздушных и других подразделений.